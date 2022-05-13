В КНДР выявили 18 тысяч больных COVID-19. Шесть человек скончались. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын ранее заявил о «внезапной» чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса.

Данные по заболевшим ковидом в КНДР опубликовало агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

У пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, писало ЦТАК, обнаружили «омикрон». Ким Чен Ын поручил правительству построить идеальную схему, которая бы позволила остановить распространение заболевания. В КНДР внедрили систему вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

Северная Корея занялась мобилизацией запасов медикаментов, а города, районы и организации изолировали. Медики осматривают жителей страны.

В Роспотребнадзоре отмечали, что готовы оказать КНДР помощь в борьбе с коронавирусом.