Мир 13 апреля 2024, 02:11 Вспомнили Хиросиму, но забыли США. Япония обвинила Россию в ядерной угрозе Япония заявила о «российской ядерной угрозе» на Совбезе ООН РИА «Новости»

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Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации вспомнила про Хиросиму и Нагасаки. При этом в ядерной угрозе дипломат обвинила Россию, а не США, которые провели ядерные бомбардировки японских городов. Ее слова привело РИА «Новости».

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», — сказала Сино.

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В своей речи японский дипломат не упомянула США, которые в конце Второй мировой войны провели ядерные бомбардировки двух японских городов.

В марте американский конгрессмен-республиканец призвал к ядерному удару по сектору Газа. Отвечая на вопросы избирателей по поводу бюджетных трат на конфликт на Ближнем востоке, политик заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме». Позже он назвал свои слова «метафорой».