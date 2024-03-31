Мир 31 марта 2024, 23:38 Конгрессмен объяснил призывы к ядерному удару по Газе Конгрессмен США назвал свой призыв об использовании ядерного оружия метафорой

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Американский конгрессмен-республиканец Тим Уолберг объяснил сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки. По его мнению, журналисты якобы вырвали его слова из контекста, сообщило издание The Washington Post.

«Будучи ребенком, который вырос в период „холодной войны“, последнее к чему я бы призывал — использование ядерного оружия», — сказал он.

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На этой неделе Уолберг провел встречу с избирателями и ответил на вопрос о тратах США на Израиль. Он заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме».

«Исключение этой метафоры из контекста исказило послание, но я остаюсь при своем убеждении», — отметил политик.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что своими действиями в секторе Газа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приносит стране больше вреда, чем пользы.