Всплеск русофобии зафиксировали в Евросоюзе

Серьезный всплеск русофобских настроений зафиксирован в странах Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Россотрудничества Надану Фридрихсон.

«Уже поступают сообщения, что людей увольняют с работы по национальному признаку. Эту истерию раскручивают отдельные политические деятели Европы при содействии ряда СМИ. Если в XX веке Европа болела антисемитизмом, то сейчас это русофобия», — сказала Фридрихсон.

Она также добавила, что все европейские ценности, о которых говорили и которые тиражировали на экспорт, сведены к нулю. Русская культура сейчас подвергается люстрации. Пресс-секретарь Россотрудничества отметила, что это тревожно и заставляет задуматься о будущем самой Европы.

Русские дома в Европе сейчас работают в штатном режиме, сказала Фридрихсон. При этом она не исключает «заморозку» их работы.

После начала проведения спецоперации в Донбассе начались массовые увольнения среди работающих за рубежом россиян. Под эту волну попали не только простые россияне, но и известные на весь мир певцы и музыканты, среди которых дирижер Валерий Гергиев и оперная певица Анна Нетребко.

В спортивных кругах уже обсуждают будущее российских футболистов, выступающих за иностранные команды. В Сети пользователи из разных уголков мира выступили против такой практики и назвали ее расистской.