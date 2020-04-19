Украине предрекли конец после пандемии коронавируса

Украина может прекратить свое существование, когда закончится пандемия уханьского вируса. Власти страны сейчас больше беспокоят деньги от МВФ, чем борьба с инфекцией.

Как заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина», в сложных условиях пандемии руководство Украины действует хаотично и ничего не планирует на будущее.

«Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем. И не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально. И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?», — заявила Герман.

У самой собеседницы на свой собственные вопрос оптимистичного ответа не нашлось.

По последним данным, украинские медики зафиксировали 5106 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 133 человека, вылечились 275 пациентов. В Киеве уханьский вирус нашли у 775 человек. Всего 2019-nCoV заразились 2,3 миллиона жителей Земли.