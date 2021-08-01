Всплеск COVID-19 поразил Азию. Лидирует штамм «дельта»

Токио, Таиланд и Малайзия 31 июля объявили о рекордном количестве случаев заражения COVID-19. В основном речь идет о новом штамме «дельта». Он зафиксирован даже во Вьетнаме, который ранее успешно сдерживал распространение инфекции. В стране со 2 августа введут строгие ограничения на передвижение в нескольких городах и провинциях.

По данным Reuters, случаи инфицирования участились в австралийском Сиднее. Полиция оцепила центральный деловой района столицы. Закрыты вокзалы, около 1000 офицеров направлены для создания контрольно-пропускных пунктов и для разгона групп недовольных граждан. Правительство Нового Южного Уэльса сообщило о 210 новых случаях заражения штаммов «дельта» в Сиднее и прилегающих районах.

Власти Токио объявили о рекордном количестве заражений за последние сутки — 4058. Был заражен ковидом еще 21 олимпиец. Япония продлила чрезвычайное положение в Токио до конца августа и расширила его до трех префектур недалеко от столицы и западной префектуры Осаки.

Малайзия 31 июля заявила о 17 786 случаях коронавируса, что является рекордным показателем. Таиланд также сообщил о новом ежедневном рекорде — 18 912 новых случаев заражения коронавирусом. Правительство заявило, что на штамм «дельта» приходится более 60% случаев в стране и 80% случаев в Бангкоке.

В Турции 31 июля был зафиксирован новый максимум суточного прироста заболеваемости. С начала июня показатель вырос в пять раз.