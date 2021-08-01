Максимум суточного прироста случаев ковида зафиксирован в Турции

По состоянию на 29 июля в Турции было выявлено 22 332 случая коронавируса. Это максимальный показатель с 6 мая. С начала июля он вырос в пять раз. Предыдущий максимум с начала пандемии был зафиксирован 16 апреля, когда заболели 63 082 человека.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкий Минздрав, в июне–июле число ежедневно инфицированных снизилось до пяти-семи тысяч в день и стабилизировалось. С середины июля их количество вновь начало расти.

«Сегодня сделано 259 196 тестов, выявлены 22 332 новых случая COVID-19, умерли 79 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В конце апреля Анкара разрешила экстренное применения российской вакцины «Спутника V». До этого в стране прививалась препаратами CoronaVac и Pfizer/BioNTech. Первую дозу прививок уже получили около 14 миллионов турок, две дозы — свыше 27 миллионов.

По состоянию на 28 июля, в России выявили минимальное число заражений. В 85 регионах страны заболели 22 420 человек. У 8,3% из них не было клинических проявлений