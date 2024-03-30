Мир 30 марта 2024, 03:01 «Все напряглись». Переговоры Украины и Польши о зерне обернулись скандалом WP: польский чиновник разозлил украинского коллегу во время переговоров о зерне РИА «Новости»

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Переговоры о зерне между Варшавой и Киевом прошли не очень успешно. Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак разозлил украинского замминистра экономики Тараса Качку так, что тот даже «побагровел». Об этом написало издание Wirtualna Polska со ссылкой на источники.

По данным издания, атмосфера на переговорах резко испортилась, когда Колодзейчак потребовал от главы Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна не упоминать в рамках обсуждения импорта зерна конфликт между Россией и Украиной.

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«Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел», — рассказал источник WP.

Колодзейчак рассказал журналистом, что украинская сторона действительно пыталась давить на партнеров, используя тему конфликта.

«Я ответил, что мы знаем, какова ситуация <…>, но экономические переговоры не имеют к этому отношения», — заявил замминистра.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны сохраняют жесткий подход к импорту украинской сельскохозяйственной продукции, защищая интересы своих граждан.