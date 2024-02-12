Мир 12 февраля 2024, 14:02 Всеобщую мобилизацию и военное положение продлили на Украине Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине до 13 мая РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законопроекты о продлении срока всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая. Об этом в Telegram-канале написал украинский депутат Ярослав Железняк.

«Президент подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответственно, оба срока продлены с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая», — пояснил Железняк.

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Рада 6 февраля одобрила законопроекты о военном положении и мобилизации на 90 дней. Власти ввели режим военного положения с 24 февраля 2022 года. А с 25 февраля того же года в стране действует указ, подписанный Зеленским, о всеобщей мобилизации.

ВСУ несут огромные потери на фронте. Украинское руководство решило мобилизовать до 500 тысяч человек, чтобы восполнить потери и организовать ротацию кадров. В стране растет недовольство из-за политики Зеленского и провалов ВСУ.

В Киеве прошел митинг, участники которого потребовали сменить главнокомандующего и вернуть украинских солдат домой, заменив их новыми кадрами.