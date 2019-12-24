Всемирный сбой произошел в работе платежной системы Visa

Больше всего на сбои в работе платежной системы жалуются в Соединенных Штатах и Европе, в особенности в Германии и Великобритании. О проблемах с использованием карт Visa в России пока не сообщается.

У большинства пользователей не проходят платежи. В некоторых случаях у людей возникают трудности при использовании банкомата, а также не работает веб-сайт. Неполадки пока не устранены.

Ранее сообщалось, что в работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошли неполадки, в результате которых пользователи не могли войти в систему, работать с сервисами и переводить деньги на счет.