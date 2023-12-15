Мир 15 декабря 2023, 16:35 Всемирный банк выделил Украине 1,34 миллиарда долларов Премьер Шмыгаль: Всемирный банк направит Украине еще 1,34 млрд долларов Unsplash

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Всемирный банк выделил Украине дополнительно 1,34 миллиарда долларов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что средства направлены на выплату пенсий, зарплат учителям, поддержку «внутренне перемещенных лиц» и другие приоритетные расходы государственного бюджета.

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Большая часть суммы — 1,086 миллиарда — пойдет из средств правительства Японии, остальная часть — из Соединенных Штатов, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины.

Шмыгаль поблагодарил партнеров «за солидарность и поддержку» и заверил, что их финансовая помощь помогает Украине «обеспечивать макрофинансовую стабильность» и направлять все свои ресурсы на нужды ВСУ.

Между тем СМИ давно заметили, что Запад уделяет Украине все меньше внимания. Сказываются и усталость от украинского кризиса, которую признали даже в НАТО, и смещение акцента на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.