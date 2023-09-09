Мир 09 сентября 2023, 18:42 Всемирный банк вложит в проекты Украины более 26,6 миллиарда долларов Минфин Украины: Всемирный банк реализует 20 проектов на территории страны Unsplash

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Совместные проекты Минфина Украины и Всемирного банка оценили в сумму около 26,6 миллиарда долларов. Из них 20 миллиардов будут приходиться на грантовые средства. Об этом сообщил Минфин страны.

Всемирный банк пересмотрел проекты и решил выделить Украине дополнительные средства. Объем портфеля действующих проектов стал «самым большим за все годы сотрудничества».

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«Портфель состоит из 20 действующих проектов на общую сумму более 5,5 миллиарда долларов и одного миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов грантовых средств», — сообщило украинское ведомство.

Ранее государство получило от Всемирного банка 232 миллиона долларов на ремонт поврежденных домов. Средства направят на замену окон и починку крыш в тысячах домов в пяти регионах Украины.