Мир 02 сентября 2023, 18:31 Украина получила 232 миллиона долларов на ремонт поврежденных домов Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на ремонт жилья РИА «Новости»

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Ремонт поврежденных домов украинские власти проведут за счет выделенных Всемирным банком 232 миллионов долларов. Средства поступили в рамках гуманитарного проекта организации «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей». Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.

Средства направят на замену окон или ремонт крыш около 98 тысяч домов в пяти регионах. Всего из-за боевых действий на Украине пострадали более 1,4 миллиона жилых построек, в которых насчитывается около 3,5 миллиона жителей. Общая стоимость нанесенного ущерба оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.

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В конце июня Всемирный банк объявил, что его резервы по оказанию материальной помощи Украине заканчиваются. Последним траншем стали 1,5 миллиарда долларов, выделенным под гарантии Японии.

С начала проведения специальной военной операции Всемирный банк направил на Украину более 24 миллиардов долларов, но большую часть из этих средств предоставили в виде гарантий и грантов США, Великобритания, страны Евросоюза и Япония.