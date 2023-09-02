02 сентября 2023, 18:31
Украина получила 232 миллиона долларов на ремонт поврежденных домов
Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на ремонт жилья
Ремонт поврежденных домов украинские власти проведут за счет выделенных Всемирным банком 232 миллионов долларов. Средства поступили в рамках гуманитарного проекта организации «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей». Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.
Средства направят на замену окон или ремонт крыш около 98 тысяч домов в пяти регионах. Всего из-за боевых действий на Украине пострадали более 1,4 миллиона жилых построек, в которых насчитывается около 3,5 миллиона жителей. Общая стоимость нанесенного ущерба оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.
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В конце июня Всемирный банк объявил, что его резервы по оказанию материальной помощи Украине заканчиваются. Последним траншем стали 1,5 миллиарда долларов, выделенным под гарантии Японии.
С начала проведения специальной военной операции Всемирный банк направил на Украину более 24 миллиардов долларов, но большую часть из этих средств предоставили в виде гарантий и грантов США, Великобритания, страны Евросоюза и Япония.
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