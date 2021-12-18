Всемирный банк предоставил Украине ссуду на 300 млн евро

Руководство Всемирного банка одобрило новый многомиллионный заем Украине. Предполагается, что средства направят на проведение в стране реформ, а также на восстановление экономики из-за пандемии COVID-19. Сумма кредита составит 300 миллионов евро.

Такое сообщение появилось на сайте Всемирного банка. Цели, которые ставит перед собой Украина с использованием этих денег — это усиление борьбы с коррупцией, улучшение земельных и кредитных рынков, укрепление соцзащиты уязвимого пожилого населения.

Первый подобный кредит Всемирный банк предоставил Украине в июне 2020 года. Тогда страна получила 350 миллионов долларов. В основном, деньги предназначались для поддержки проведения на Украине земельной реформы.

Ранее стало известно, что Украина останется без экстренной финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Учреждение ООН отказало Киеву в транше. По словам министра финансов страны Сергея Марченко, Киеву сказали пользоваться теми программами, которые уже есть, и не рассчитывать на экстренные ссуды.