Мир 01 декабря 2023, 04:58 Всемирный банк одобрил пакет программ соцпомощи Украине на 1,2 млрд долларов Pixabay

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Всемирный банк одобрил пакет программ социальной помощи Украине, направленных для наиболее пострадавших от последствий конфликта людей. Об этом сообщило РИА «Новости». Сумма кредита составила 1,2 миллиарда долларов.

«Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима», — привело агентство фрагмент пресс-релиза ВБ.

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Поддержка Всемирного банка с начала конфликта позволила властям Украины предоставлять основные услуги. ВБ уже передал Украине 38 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования.

Совместные проекты Минфина Украины и Всемирного банка в сентябре оценили в сумму около 26,6 миллиарда долларов. ВБ пересмотрел проекты и решил выделить Украине дополнительные средства.