Мир 12 апреля 2023, 21:27 Всемирный банк объявил о гранте $200 млн на восстановление инфраструктуры Украины ВБ объявил о гранте $200 млн на закупку оборудования для энергетической инфраструктуры Укр РИА «Новости»

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Всемирный банк объявил о выделении гранта в 200 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. При этом оговаривается его доведение до 300 миллионов долларов за счет партнеров и других вкладов, говорится в заявлении организации.

«Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 миллионов [долларов] на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. <…> Дополнительное финансирование в размере до 300 миллионов предполагается получить от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта», — сказано в сообщении.

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Поступившие деньги будут направлены на закупку критически важного оборудования для срочного ремонта сетей по передаче электроэнергии и отопления. В него войдут автотрансформаторы, распределительные устройства, оборудование для релейной защиты энергетических систем и мобильные отопительные котельные.

Ранее сообщалось, что мировые энергетические компании получили из-за конфликта сверхприбыль на сотни миллиардов долларов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал их пожертвовать часть этих денег на восстановление страны.