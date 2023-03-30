Деньги 30 марта 2023, 10:13 Украина потребовала у мировых энергетических компаний часть прибыли Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал энергетические компании мира поделиться прибылью РИА «Новости»

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Мировые энергетические компании получили из-за конфликта сверхприбыль на сотни миллиардов долларов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал их пожертвовать часть этих денег на восстановление страны, сообщило Politico.

Во время визита в Брюссель министр заявил, что многие международные корпорации и поставщики сырья из-за скачков цен на энергоносители за последний год получили непредвиденную сверхприбыль на сумму более 200 миллиардов долларов. Он призвал поделиться этими деньгами с киевским режимом.

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«Они получают эти деньги, потому что мы сражаемся, из-за конфликта. <…> Было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — сказал Герман Галущенко.

Министр также призвал закрыть лазейки в санкциях на поставки российских энергоносителей и предложил в лице Украины альтернативного поставщика ядерного топлива.

Украинская компания «Энергоатом» объявила о запуске через три года линии по производству ядерного топлива. Она рассчитывает покрыть не только собственные потребности, но и запросы европейских стран.