    20 мая 2020, 05:53

    Всемирный банк: из-за COVID-19 обнищают 60 миллионов человек

    Анастасия Кукова

    Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции до 60 миллионов человек во всем мире могут впасть в состояние крайней бедности, сообщило РИА «Новости».

    «Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию», — заявил Малпасс.

    Как уточнил «Интерфакс», в состоянии «крайней бедности» по определению банка находятся люди, получающие в день 1,9 долларов и меньше.

    Малпасс спрогнозировал глубокую рецессию в мировой экономике и, чтобы вернуться к ее росту, предложил предоставить денежную и иную поддержку бедным слоям населения, а также частному сектору.

    Всемирный банк обязался выделить за 15 месяцев 160 миллиардов долларов на субсидии наиболее уязвимым странам. Однако Дэвид Малпасс назвал эти меры недостаточными, и предложил странам-кредиторам по примеру «большой двадцатки» объявить мораторий на выплату долга ряда развивающихся стран.

    Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что российский средний класс может «скатиться в бедность» из-за последствий пандемии COVID-19.