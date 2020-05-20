Всемирный банк: из-за COVID-19 обнищают 60 миллионов человек

«Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию», — заявил Малпасс.

Как уточнил «Интерфакс», в состоянии «крайней бедности» по определению банка находятся люди, получающие в день 1,9 долларов и меньше.

Малпасс спрогнозировал глубокую рецессию в мировой экономике и, чтобы вернуться к ее росту, предложил предоставить денежную и иную поддержку бедным слоям населения, а также частному сектору.

Всемирный банк обязался выделить за 15 месяцев 160 миллиардов долларов на субсидии наиболее уязвимым странам. Однако Дэвид Малпасс назвал эти меры недостаточными, и предложил странам-кредиторам по примеру «большой двадцатки» объявить мораторий на выплату долга ряда развивающихся стран.

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что российский средний класс может «скатиться в бедность» из-за последствий пандемии COVID-19.