Среднему классу в России предрекли обеднение из-за коронавируса

Доходы будут снижаться у всех слоев общества, предположил Кузьминов, но основной удар будет нанесен по среднему классу.

«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса <…> есть серьезные риски скатывания в бедность», — считает Кузьминов.

Такая тенденция, по его словам, в первую очередь затрагивает экономику интеллектуальных услуг и впечатлений, которые давали пространство для развития новых креативных проектов.

Согласно базовому прогнозу ВШЭ, уровень безработицы в текущем году достигнет восьми процентов. При этом наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики. Однако он также прогнозирует, что после этого восстановление будет проходить «быстрее именно у некорпоративного сектора».

В исследовании Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ указано, что из-за пандемии коронавируса нового типа больше всего проблем испытали сотрудники общепита, сферы недвижимости, услуг и туризма. При этом реже всего теряли работу врачи, работники сфер ЖКХ, безопасности и органов управления. Больше всего сотрудников было переведено на удаленку с полным сохранением заработной платы в сферах образования и науки.