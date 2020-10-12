Всем жителям многомиллионного города в Китае сделают тест на COVID-19

Все население китайского города Циньдао проверят на наличие в организме SARS-CoV-2. Необходимые тесты сделают девяти миллионам горожан.

Решение местные власти приняли после того, как произошла новая вспышка COVID-19. Об этом сообщил телеканал BBC News.

Массовое тестирование проведут после того, как в одной из больниц нашли связь между более чем дюжиной инфицированных. Клиника занималась лечением китайцев, которые вернулись из-за границы. Половина подтвержденных случаев протекала бессимптомно.

На анализы отвели пять дней. За первые три протестируют тех, кто живет в пяти районах города. Остальную часть населения Циньдао проверят еще за два дня. Судя по появившимся в Сети снимкам, горожане уже встали в очереди на тестирование.

В Китае, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего подтвердили более 90,8 тысячи случаев коронавируса. Скончались свыше 4,7 тысячи человек. Во всем мире насчитывается 37 544 120 инфицированных. Из них более миллиона погибли.