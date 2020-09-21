Власти Китая нашли коронавирус на пачке российских морепродуктов

Морепродукты принадлежат компании Red Sun Squid, они были доставлены в Китай из России. Упаковку выявили в ходе обычной проверки и отправили на исследования, которые подтвердили наличие на ней возбудителя.

Сотрудники городской медицинской службы установили всех, кто контактировал с этой опасной упаковкой и поместили всех под медицинское наблюдение. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Еще 10 килограммов морепродуктов из этой же партии попали в город Фуюй. Власти уже потребовали от жителей, кто мог покупать импортные морепродукты или даже употреблял их в пищу немедленно сообщить об этом и пройти тест на коронавирусную инфекцию.

Китай стал первой страной мира, которая пережила вспышку коронавирусной инфекции. Все началось с города Ухань, который власти полностью закрыли на карантин. Сначала жителям запретили выезжать из города, а после объявили о полной изоляции. После случаи коронавируса начали фиксировать по всему миру. В марте Всемирная организация здравоохранения признала, что в мире началась пандемия.

Сегодня в Китае действуют жесткие меры по отношению к импортным товарам. Все они проходят тщательную проверку на предмет следов коронавируса.