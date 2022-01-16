Всех заложников в синагоге Техаса освободили, подозреваемый мертв

Всех заложников, которых мужчина удерживал в синагоге в Колливилле, освободили, никто не пострадал. Об этом губернатор Техаса Грег Эббот написал в своем Twitter.

«Молитвы были услышаны. Все заложники живы и невредимы», — написал Эббот.

Губернатор штата не привел никаких подробностей.

Сообщалось, что заложниками в синагоге стали четыре человека, в том числе один раввин.

Неизвестный, который захватил заложников, мертв. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник полиции Колливилла Майкл Миллер, передал телеканал CNN. Несмотря на то, что всех заложников освободили, в синагоге все еще работают саперы. Миллер отметил, что службы в синагоге транслировались онлайн, когда подозреваемый взял в заложники четырех человек.

Жителей домов в районе синагоги эвакуировали, вызвали спецназ. Переговоры с подозреваемым вели постоянно. Сначала он освободил одного из заложников, потом отпустил остальных троих.

Личность подозреваемого установлена, но власти пока не могут раскрыть ее, сообщили в ФБР. Следователи полагают, что в связи с произошедшим угрозы для еврейской общины нет. Четверо освобожденных заложников вскоре воссоединятся со своими семьями.

Президент США Джо Байден выразил благодарность силовикам за спасение заложников.