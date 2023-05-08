08 мая 2023, 07:39
Всех мужчин без разбора мобилизовали в Николаеве
РИА «Новости»: в Николаеве мобилизовали всех мужчин без разбора
Военкоматы Николаева мобилизовали всех жителей мужского пола в Вооруженные силы. Об этом РИА «Новости» сообщил активист пророссийски настроенного подпольного движения.
«Они носятся бесконечно и забирают в армию всех мужчин без разбора. При этом большинство жителей Николаева не хотят воевать на фронте, видя огромные потери в рядах ВСУ», — рассказал он.
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Активист отметил, что кадровые украинские военные из нацбатов показательно ходят в магазины в сопровождении иностранных коллег, что вызывает еще больше вопросов у простого населения.
«Обращаюсь к женщинам, спасите детей и мужей о мобилизации. Их убьют на передовой, а если нет — они окажутся в плену и окажутся ненужными ни киевскому режиму, ни нашим придуркам из николаевских военкоматов», — добавил представитель движения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил режим мобилизации и военного положения в стране.
ВСУ
Украина
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