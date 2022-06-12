«Всех люблю на свете я». Рогозин зачитал стих из «Брата» на фоне «Сармата»

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в честь Дня России разместил в Telegram-канале видеоролик, в котором прочитал стихотворение из кинофильма «Брат 2» за авторством Владимира Орлова.

«Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое — это все мое, родное. Это — Родина моя, всех люблю на свете я», — прочитал Рогозин.

Во время выступления Рогозина показываются кадры движения российской военной техники, в том числе фрегат проекта 22350, системы ПВО С-400, бомбардировщиков Ту-160 и броневиков «Тигр».

Последние слова стихотворения глава Роскосмоса произносит на фоне запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Накануне командующий войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Караваев сообщил, что ракету «Сармат» оснастят боевыми блоками системы «Авангард».