«Всех люблю на свете я». Рогозин зачитал стих из «Брата» на фоне «Сармата»
Глава Роскосмоса Рогозин в День России прочитал стих о Родине на фоне ракеты «Сармат»
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в честь Дня России разместил в Telegram-канале видеоролик, в котором прочитал стихотворение из кинофильма «Брат 2» за авторством Владимира Орлова.
«Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое — это все мое, родное. Это — Родина моя, всех люблю на свете я», — прочитал Рогозин.
Во время выступления Рогозина показываются кадры движения российской военной техники, в том числе фрегат проекта 22350, системы ПВО С-400, бомбардировщиков Ту-160 и броневиков «Тигр».
Последние слова стихотворения глава Роскосмоса произносит на фоне запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Накануне командующий войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Караваев сообщил, что ракету «Сармат» оснастят боевыми блоками системы «Авангард».