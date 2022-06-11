Ракету «Сармат» оснастят боевыми блоками «Авангард»

Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» получит гиперзвуковые боевые блоки «Авангард». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил командующий войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Караваев.

По его словам, ракета способна нести на себе несколько таких блоков и развивать скорость до 10 километров в секунду.

«Ракета „Сармат“ будет использовать те же самые шахты, что и ракета Р-36М „Воевода“, поскольку они схожи по своим геометрическим характеристикам», — сказал командующий РВНС.

Разгон «Сармата» в полтора раза короче, чем у «Воеводы», это повышает защищенность боеголовки от систем противоракетной обороны неприятеля. По признанию Караваева, аналогов боеголовки в настоящий момент нет.

Первый пуск «Сармата» прошел в апреле текущего года на космодроме Плесецк по программе государственных испытаний. После окончания всех испытаний ракеты поступят на вооружение РВСН.