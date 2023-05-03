Мир 03 мая 2023, 22:10 Всего пять слов помогли бы Зеленскому избежать конфликта с Россией — Кеннеди Кеннеди: Зеленский должен был обещать не вступать в НАТО, чтобы избежать конфликта с РФ РИА «Новости»

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Конфликта между Россией и Украиной могло бы не быть. Для этого украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоило сказать лишь несколько слов. Он должен был заявить, что страна не планирует вступать в НАТО. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Зеленский почти наверняка мог бы избежать конфликта с Россией, просто произнеся пять слов: „Я не вступлю в НАТО“», — написал он.

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По мнению Кеннеди, украинский глава поддался давлению со стороны Байдена и агрессоров-фашистов в своем правительстве, после чего решил объединиться с армией НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может и должна стать 33-й страной — членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Более того, он сказал, что страна уже де-факто является членом альянса. При этом президент заявил, что понимает недостижимость этого, пока в стране идут боевые действия.