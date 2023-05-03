Мир 03 мая 2023, 19:28 Зеленский заявил, что Украина де-факто является членом НАТО Президент Украины Зеленский: Украина может и должна стать 33-м членом НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина должна стать 33-й страной — членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Об этом на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова привел ТАСС.

Глава Украины поздравил Финляндию с присоединением к Североатлантическому альянсу и выразил уверенность, Швеция тоже завершит этот процесс уже в скором времени. После этого он заявил, что 33-м членом НАТО «может и должна» стать Украина.

Реклама

При этом, пока идут боевые действия, Украина не может этого достичь, сказал Зеленский и заверил, что осознает и понимает это. Однако других препятствий у страны нет, добавил он.

«Украина уже де-факто является членом НАТО, и вместе мы сотрудничаем по совместной обороне. Давайте не забывать, что в НАТО скоро будет 33 страны», — заявил украинский президент.

Ранее ряд зарубежных изданий заявили, что США, Германия и Венгрия враждебно относятся к идее о членстве Украины в НАТО. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заверил, что это не так, но в данный момент Украине нужно решать другие проблемы.