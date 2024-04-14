Мир 14 апреля 2024, 02:50 «Все в панике». На Западе оценили успехи России в зоне СВО Эксперт Меркурис: Запад в панике из-за продвижения российской армии на Украине РИА «Новости»

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Страны Запада находятся в панике из-за успехов российской армии в зоне специальной военной операции. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По словам эксперта, союзники Украины осознали, что Россия превосходит их в вооружениях.

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«Ее экономика продолжает расти, а российская армия становится все больше, она продолжает наступать, и все напуганы и в панике. Они не знают, что делать», — сказал он.

По мнению аналитика, западные страны рассчитывали, что российская армия отступит после украинского контрнаступления. Но вышло ровно наоборот: ВСУ понесли огромные потери в людях и технике, в том числе, поставленной Западом.

Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на украинский военных, что российская армия идет вперед. Журналисты пришли к выводу, что отсутствие американской помощи приведет к «болезненному поражению» Вооруженных сил Украины.