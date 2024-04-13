13 апреля 2024, 16:33
Западные СМИ забили тревогу из-за действий России на передовой
NBC: наступление России и проблемы с помощью от США приближают поражение ВСУ
Украинские военные пытаются окапываться по всей линии фронта, чтобы остановить продвижение российской армии. Об этом сообщил телеканал NBC.
«Задержка американской помощи и российские атаки ставят Украину и ее союзников перед риском болезненного поражения», — отметили журналисты.
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Один из отступавших из Авдеевки украинских военных также признал, что ситуация весьма непростая.
«Для нас ничего не поменялось, как тогда не было нужного количества снарядов, так и нет их сейчас. Россия продолжает идти вперед, практически не останавливаясь», — добавил он.
В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВСУ лишились свыше 80 тысяч человек живой силы и 14 тысяч единиц вооружений.
В связи с огромными потерями киевский режим ужесточил условия всеобщей мобилизации в стране, Верховная рада уже приняла соответствующий законопроект.
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