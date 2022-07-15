Все восемь государств Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие представителей в саммите, запланированном на сентябрь. Однако формат мероприятия в Самарканде пока не определен. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«Сейчас все государства — члены Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие своих лидеров в саммите в Самарканде. Что касается формата, то все стороны надеются, что удастся вернуться к традиционному, более эффективному формату работы», — ответил Чжан Мин на вопрос о том, посетит ли саммит председатель Китая Си Цзиньпин. Его процитировало РИА «Новости».

Генсек, говоря о формате проведения мероприятия, подчеркнул, что все стороны осознают риски в связи с пандемией. По его словам, пока он точно не может давать прогнозов о том, как пройдет саммит.

Мин также подтвердил, что Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС.

ШОС — международная организация, ее основали 2001 году. Ее участниками являются Россия, Казахстан, Узбекистан, Индия, Китай, Пакистан, Киргизия, Таджикистан.