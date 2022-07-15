ШОС подтвердила получение заявки от Белоруссии на вступление в организацию

Белоруссия направила заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, организация готова начать нужные юридические процедуры для осуществления этого. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена», — сказал Чжан Мин. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, видимо, белорусские власти решили, что принципы и ценности Шанхайской организации сотрудничества соответствуют ценностям Белоруссии.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС, ее обращение НАПРАВИЛИ странам-членам, на саммите в Самарканде стартовать процедура по ее приему в члены объединения.

Очередной саммит ШОС пройдет в Самарканде в сентябре.

ШОС — международная организация, она появилась в 2001 году. Ее участниками являются Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Индия, Китай, Россия, Пакистан.