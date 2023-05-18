Мир 18 мая 2023, 16:18 Все страны НАТО согласились с необходимостью включить Украину в альянс — Столтенберг Генсек НАТО Столтенберг: все страны альянса согласились с необходимостью принять Украину РИА «Новости»

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Все государства Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Der Spiegel.

«Я не могу предвосхищать решения глав государств и правительств, но ясно одно: все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса», — сказал он.

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По его словам, все государства уже говорили об этой позиции ранее. Столтенберг отметил, что главная задача блока сейчас — помочь киевскому режиму в «военном конфликте». Генсек при этом затруднился ответить на вопрос о том, откажется ли Североатлантический альянс от своего правила не принимать в НАТО страны с незавершенными конфликтами.

«На столе лежат различные предложения», — заявил он.

Собеседник издания добавил, что разработанный группой экспертов с участием представителей Украины и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена «киевский договор» предлагает укрепить возможности украинской стороны по собственной обороне.

«Это должно быть достигнуто за счет крупномасштабных поставок оружия и долгосрочных инвестиций в обороноспособность Украины», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, другие страны дают прямые гарантии помощи. Ранее в мае украинский президент Владимир Зеленский высказал мнение, что его страна де-факто является членом Североатлантического альянса.