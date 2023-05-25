Мир 25 мая 2023, 05:18 «Все рухнуло». Американский полковник объяснил, почему у России не осталось выбора на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не оставили Путину выбора в украинском вопросе РИА «Новости»

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США своими действия не оставили России выбора в украинском вопросе. В эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor он сообщил, что Вашингтон зачастую реализовывает внешнюю политику, до конца не понимая своих интересов.

У США, добавил эксперт, есть привычка не брать в расчет ничьих интересов, что и получилось при украинском конфликте.

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«В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили [президенту России Владимиру] Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — пришел к выводу полковник.

При этом Вашингтон легко бы мог избежать такой ситуации, заставив Киев прекратить дискриминацию русскоязычного населения. Макгрегор напомнил, что когда российский президент подписал Минские соглашения, его заверили, что Запад в этом плане окажет давление на Украину, чтобы она выполняла обязательства по договоренностям.

«Но все это в итоге рухнуло», — резюмировал экс-советник Пентагона.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис прокомментировал заявление Вашингтона о том, что США ставит своей целью навредить России. Он назвал это вопиющим случаем.