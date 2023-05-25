Мир 25 мая 2023, 04:55 Подполковник США назвал вопиющей цель США «навредить России» Американский подполковник Дэвис назвал вопиющей цель США навредить России Pxhere

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Вашингтон назвал своей целью нанесение вреда России, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. В интервью Youtube-каналу Judging Freedom военный отметил, что для него это вопиющий случай.

Главной целью Вашингтона в поддержке Украины глава Пентагона Ллойд Остин назвал «нанесение вреда России», напомнил Дэвис. Он прокомментировал эти слова.

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«Наша задача, процитирую: „навредить России“, — это вопиющий случай для меня и большая проблема для меня как человека, так как это происходит ценой жизней украинцев», — заявил военный.

У Белого дома, как подчеркнул подполковник армии США, отсутствует стратегия по поддержке Украины. Он отметил, что каждая страна, принимающая участие в конфликте за пределами своих границ, должна получать от этого какую-либо выгоду. Но Штаты, по словам Дэвиса, просто «забрасывают» Украину танками и системами Patriot.

«Нет цели, нет стратегии <…>, просто продолжаем сгребать деньги и снаряжение в мясорубку», — согласился с Дэвисом ведущий Эндрю Наполитано.

Ранее Дэвис заявил, что США необходимо сконцентрироваться на том, чтобы их действия на Украине служили американским интересам, а этому не отвечают «бессмысленные поставки оружия».