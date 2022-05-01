«Все растет». Комик Тревор Ноа издевательски пошутил над Байденом на приеме в Белом доме

Комик Тревор Ноа на традиционном приеме корреспондентов в Белом доме пошутил над президентом США Джо Байденом. Он отметил, что многие критикуют лидера страны, но они не правы — ведь именно при Байдене в Штатах начался рост. Правда, это рост цен на все, но все-таки рост.

«Президент не побоялся посетить прием корреспондентов в Белом доме и слушать шутки о себе. Буду честен, если бы вы не пришли, я бы вас понял. Ведь эти люди так строги с вами, но я не понимаю, действительно не понимаю. Я думаю, что с тех пор, как вы пришли в офис президента, начался рост. Ну вы знаете, цены на газ растут, цена на аренду растет, цена на еду растет. Все растет», — сказал Ноа под смех присутствующих.

Байден над шуткой тоже посмеялся и поаплодировал комику. В своем выступлении лидер США тоже выступил в качестве стендапера и прошелся и по своему рейтингу одобрения, и по своему преклонному возрасту, за который его тоже часто критикуют.

Говоря о рейтинге, Байден, в частности, отметил, что у присутствующих журналистов и звезд шоу-бизнеса он еще ниже, чем у него. Поэтому, как признался президент США, ему очень приятно находиться в обществе таких людей.