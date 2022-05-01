«Еще ниже, чем у меня». Байден пошутил над рейтингом одобрения журналистов и знаменитостей

Президент США Джо Байден встретился с журналистами и звездами шоу-бизнеса на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. В ходе приема Байден пошутил, что ему очень приятно находиться среди тех, у кого рейтинг одобрения еще ниже, чем у него.

Прием прошел в гостинице Washington Hilton. Рейтинг одобрения Байдена в обществе в последнее время начал снижаться и сейчас находится на уровне 42%. Президент США решил сам обратить на это внимание, написал ТАСС.

«Я очень рад быть сегодня с вами, единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у меня», — сказал он.

Отдельно Байден поблагодарил те 42% из присутствующих, которые «действительно аплодировали». Также политик заострил внимание на своем возрасте, который также становится в последнее время поводом для критики в его адрес. Он отметил, что первым президентом США посетившим такой прием стал Калвин Кулидж, это произошло в 1924 году.

«Я [тогда] только был избран в Сенат [Конгресса] США», — пошутил Байден.