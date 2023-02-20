Мир 20 февраля 2023, 17:47 Британские звезды Эд Ширан и Адель отказались выступать на коронации Карла III

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Известные британские исполнители Эд Ширан и Адель отказались принимать участие в концерте, посвященном коронации Карла III. Об этом сообщил сайт Daily Mail.

По данным «Известий», музыкальную программу на мероприятие Карл III составлял самостоятельно. Помимо Ширана и Адель желанными гостями на коронации стали Гарри Стайлз и Лайонел Ричи.

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Отмечается, что британские исполнители аргументировали отказ в выступлении своим плотным графиком.

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