«Все прекрасны». Lego выпустит набор в цветах радужного флага ЛГБТ

Компания Lego выпустит набор конструктора Everyone is Awesome («Все прекрасны») в цветах ЛГБТ-сообщества. Радужный комплект на своей странице в Instagram показал дизайнер Мэтью Эштон.

Как можно наблюдать, в наборе — 11 фигурок на подставке в цветах, которые были подобраны, как того и требует закон жанра, в такой же последовательности, как на радужном флагом ЛГБТК+. Плюс они были дополнены бледно-голубым, белым и розовым — эти цвета представляют трансгендерное сообщество. В наборе также есть черный и коричневый цвета, которые намекают, что цвет кожи тоже бывает разный.

Дизайнер Lego рассказал, что ни одна из фигурок, кроме фиолетовой, не обладает четким гендером. Это задумано для того, чтобы показать их индивидуальность и одновременно неоднозначность.

Эштон объяснил, что в Lego придумали этот набор, чтобы в нем были представлены все люди, независимо от того, какой у них пол и возраст.

В Нью-Йорке ранее ЛГБТ-сообщество запретило сотрудникам полиции принимать участие в своих парадах.