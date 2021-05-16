ЛГБТ-сообщество Нью-Йорка запретило полицейским участвовать в своих парадах

ЛГБТ-сообщество Нью-Йорка запретило полицейским принимать участие в своих парадах до 2025 года. Такое заявление было размещено на сайте организаторов шествий NYC Pride.

«С настоящего момента NYC Pride запрещает присутствие сотрудников правоохранительных органов на мероприятиях NYC Pride до 2025 года», — говорится в сообщении организации.

Сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность участников шествия во время проведения парадов, попросили находиться на расстоянии квартала от колонны. Такое решение организаторы мероприятий объясняют стремлением обеспечить безопасность для всех представителей ЛГБТ-сообщества.

Присутствие полиции на парадах, по мнению NYC Pride, не способствует созданию чувства защищенности у участников мероприятия.

Как подчеркнули в организации, они не хотят «каким-либо образом способствовать созданию атмосферы страха или причинению вреда членам сообщества».

Первый в истории экипаж военного вертолета, состоящий из четырех открытых геев, сформировали в ВМС США. Фотографией с изображением ЛГБТ-команды в своем Тwittеr поделился журналист Трэвис Экерс. Многие пользователи в комментариях восприняли такой прецедент с издевкой. Один из них высказал предположение, что экипаж с нетрадиционной ориентацией, возможно, больше любит танцевать, нежели воевать.