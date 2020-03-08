«Все пойдет по беспределу»: Клинцевич раскритиковал следователей по делу MH17

У Совместной следственной группы (ССГ) по делу MH17 проблемы с доказательной базой, поэтому она готова действовать «по беспределу», чтобы продавить свою версию. Таким мнением с «360» поделился сенатор Франц Клинцевич.

«Ну у них там не все благополучно с доказательной базой. Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал… Информацию берут из интернета. Они засекретили всех свидетелей и с нагнетанием обстановки проводят завершение расследования», — заявил Клинцевич.

Собеседник добавил, что в действиях следователей ССГ есть много несостыковок, нелогичных действий и странных решений. Он считает, что МИД РФ в ближайшее время может отреагировать на данные о том, что международные следователи хотели выйти на связь со свидетелями, которые живут в России, без ведома Москвы.

Ранее стало известно, что следователи, которые занимаются делом о крушении малайзийского лайнера над Донбассом, обсуждали выход на свидетелей в России. Ставить в известность об этом власти РФ они не планировали. Самолет, летевший июле 2014 года в рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек. Следствие по этому делу затянулось уже почти на шесть лет.