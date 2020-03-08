СМИ: следователи по делу MH17 собирались нарушить суверенитет России

Международные следователи, которые занимаются расследованием крушения малайзийского лайнера над Донбассом, обсуждали выход на свидетелей в России. Власти в известность ставить не планировали.

Как говорится в протоколе встречи Совместной следственной группы (ССГ) в Дрибергене, который опубликовала платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Бельгия и Украина не увидели «никаких сложностей» в нарушении российских законов.

«Новый документ показывает то, как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой — нет… Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства», — заявил во время беседы с ТАСС независимый журналист Макс ван дер Верфф.

В протоколе зафиксировали еще один очень важный момент. Голландские следователи в открытую заявили, что СБУ бездействует, хотя они напрямую зависят от информации, которую предоставляет ведомство.

Ранее стало известно, что всех украинских прокуроров, которые занимались делом MH17, уволили. 17 июля 2014 года самолет, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек.