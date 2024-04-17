Мир 17 апреля 2024, 05:24 «Все они провалились». Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже Орбан: лидеры ЕС должны уйти в отставку, потому что провалили ключевые проекты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в политическом шпионаже и призвал его уйти в отставку, так как оно провалило все ключевые проекты. Об этом он заявил на пресс-конференции, запись которой опубликовали в соцсети Х.

«Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились», — сказал политик и добавил, что руководство ЕС следует уволить и нанять новых лидеров.

Реклама

Орбан отметил, что Евросоюз пользуется принципом верховенства закона и механизмом обусловленности в качестве «политического шпионажа». На это указывает заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ясно дала понять, что Венгрии не отправят средства из фондов ЕС «из-за миграционной и антигендерной политики».

Ранее Венгрия не поддержала решение НАТО об увеличении своей координационной роли в поставках снарядов и военной техники Украине. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, блок сильно рискует, когда предлагает направить помощь ВСУ и участие в подготовке военных.