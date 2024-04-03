Мир 03 апреля 2024, 19:13 Венгрия отказалась присоединяться к НАТО в вопросе поставок оружия Украине МИД Венгрии: НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия ВСУ Unsplash

Читать 360tv в

Североатлантический альянс планирует увеличить свою координационную роль в поставках боеприпасов и военной техники на Украину. Об этом написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*.

Он заявил, что Венгрия не собирается поддерживать решение НАТО и не будет участвовать в поставках оружия ВСУ. По мнению дипломата, альянс сильно рискует, когда предлагает направлять помощь Украине и участвовать в подготовке военных.

Реклама

«Сейчас были выдвинуты предложения, которые, к сожалению, несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий. И НАТО может оказаться ближе к этому конфликту, чем когда-либо ранее», — подчеркнул Сийярто.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, как можно урегулировать ситуацию на Украине. По его словам, страна может стать буферной зоной между Россией и НАТО.

* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.