Мир 30 марта 2024, 02:15 «Все меняется». Байден заявил о переломном моменте для США Байден заявил о переломном моменте в истории США РИА «Новости»

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Выборы президента США, назначенные на ноябрь 2024 года, станут переломным моментом в истории страны. Такое мнение выразил действующий глава государства Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», — заявил американский лидер.

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Ранее сообщалось, что выступление Байдена в Нью-Йорке прервала группа пацифистов. Протестующие кричали, свистели и показывали плакаты о том, что американские власти могут привести США к ядерной войне с Россией. Кроме того, они выступали против американской военной помощи Израилю в конфликте в секторе Газа. Активисты обвинили Байдена в том, что на его руках кровь.