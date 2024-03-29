Мир 29 марта 2024, 07:10 Протестующие прервали выступление Байдена Протестующие пацифисты прервали выступление Байдена в Нью-Йорке РИА «Новости»

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Группа протестующих пацифистов в Нью-Йорке прервала выступление президента Джо Байдена на предвыборном мероприятии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Один из возмущающихся выкрикивал ругательства и свистел, показывая плакаты о ядерной войне с Россией. Другие протестовали против американской помощи Израилю и боевых столкновений в секторе Газа. Многие кричали про «кровь на руках».

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Протест против войны начался рядом со зданием Radio City Music Hall, где избирательную кампанию Байдена также поддерживали Билл Клинтон и Барак Обама.

Ранее сенатор от Республиканской партии Майк Ли во время выступления в конгрессе проговорил без перерыва почти четыре часа, объясняя свой протест против помощи Украине. Он предупреждал, что США ввязываются в прямой конфликт со страной, которая «может убить нас несколько раз».