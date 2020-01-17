ВС США подтвердили, что их военные пострадали при атаке Ирана ракетами

Центральное командование США подтвердило, что при обстреле Ирана американских баз пострадали 11 человек. Они лечатся в госпиталях Кувейта и Германии.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — сказал РИА «Новости» представитель центрального командования, капитан Билл Эрбан.

Ранее издание Defense One сообщило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных. Их госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Атака Ирана проходила 8 января. Они выпустили по американским базам в Ираке около 15 ракет. Так Тегеран ответил на убийство американскими военными своего генерала Касема Сулеймани. После атаки президент Дональд Трамп написал в Twitter, что все в порядке. Он и Пентагон утверждали, что никто не пострадал.

В то же время в штабе операции «Непоколебимая решимость» высказывались осторожнее, утверждая, что в результате атаки никто не погиб.