СМИ: при ударе Ирана по американским базам пострадали 11 военных

При атаке Ирана на военные базы США в Ираке 8 января пострадали несколько американцев. Контузии получили 11 военнослужащих. Их доставили в военный госпиталь в Германии для обследования.

Помощь медиков потребовалась военным с базы Эйн-Аль-Асад, сообщил портал Defense One со ссылкой на источники в Пентагоне.

В Минобороны США уточнили, что военнослужащим диагностировали черепно-мозговые травмы. Их ждет лечение и дальнейшее обследование.

Предоставленную источником информацию косвенно подтвердили в штабе операции «Непоколебимая решимость», которую в Ираке и Сирии проводит группа стран, возглавляемых Соединенными Штатами.

«Как уже говорилось ранее, во время нападения Ирана на авиабазу Айн-эль-Асад 8 января не был убит ни один военнослужащий США. Однако нескольким людям с симптомами контузии от взрывов потребовалась медицинская помощь. Их состояние все еще уточняют», — заявил официальный представитель штаба операции полковник Майлс Кэггинс.

В ночь на 8 января иранский КСИР нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле, отомстив таким образом за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены в сторону американских баз.

Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что не намерен развязывать войну с Ираном. Воздействовать на Тегеран в Вашингтоне собрались при помощи жестких санкционных ограничений.