28 ноября 2022, 23:57
Украину предупредили о возможных протестах из-за проблем с энергетикой
«Укрэнерго»: в ряде регионов страны сложилась близкая к катастрофической ситуация
В ряде регионов Украины сложилась близкая к катастрофической ситуация, отметили специалисты компании «Укрэнерго». С письмом, адресованным в украинское Минобороны, ознакомились журналисты РИА «Новости».
Аналитики отметили, что российские военные вывели из строя более 60% энергомощностей в некоторых регионах Украины. Министерство обороны страны предупредили — такая ситуация может спровоцировать рост недовольства среди населения. По мнению сотрудников «Укрэнерго», люди могут выйти на организованные акции протестов.
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В пресс-службе компании сообщили, что на Украине обострился дефицит электроэнергии. Из-за этого в стране продолжили аварийные отключения. Утром 28 ноября нехватка мощностей составляла 27%. Причиной ситуации назвали ракетные удары ВС России.
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«Масштаб и сложность повреждений очень велики. Ремонт продолжается круглосуточно», — отметили в «Укрэнерго».
Жителей страны призвали позаботиться о себе и о членах своих семей.
Украина
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