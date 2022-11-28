Мир 28 ноября 2022, 23:57 Украину предупредили о возможных протестах из-за проблем с энергетикой «Укрэнерго»: в ряде регионов страны сложилась близкая к катастрофической ситуация Unsplash

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В ряде регионов Украины сложилась близкая к катастрофической ситуация, отметили специалисты компании «Укрэнерго». С письмом, адресованным в украинское Минобороны, ознакомились журналисты РИА «Новости».

Аналитики отметили, что российские военные вывели из строя более 60% энергомощностей в некоторых регионах Украины. Министерство обороны страны предупредили — такая ситуация может спровоцировать рост недовольства среди населения. По мнению сотрудников «Укрэнерго», люди могут выйти на организованные акции протестов.

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В пресс-службе компании сообщили, что на Украине обострился дефицит электроэнергии. Из-за этого в стране продолжили аварийные отключения. Утром 28 ноября нехватка мощностей составляла 27%. Причиной ситуации назвали ракетные удары ВС России.

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«Масштаб и сложность повреждений очень велики. Ремонт продолжается круглосуточно», — отметили в «Укрэнерго».

Жителей страны призвали позаботиться о себе и о членах своих семей.