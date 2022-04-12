ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили два склада и ангар с авиатехникой ВСУ

Российские военные минувшей ночью нанесли удары высокоточными ракетами воздушного и морского базирования по объектам ВСУ. В результате были уничтожены два склада боеприпасов и ангар с украинской авиатехникой.

По данным Минобороны, удары ВС РФ нанесли по складу боеприпасов и защищенному ангару с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

Еще один уничтоженный объект — склад боеприпасов ВСУ, расположенный в районе населенного пункта Гавриловка в Киевской области.

В общей сложности с начала проведения специальной операции российская армия уничтожила 130 самолетов ВСУ, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотника, 2139 танков и других боевых бронированных машин, более 240 установок реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 2040 единиц специальной военной автомобильной техники.