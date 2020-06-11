Украинских младенцев в вышиванках вручили иностранцам

Супружеские пары из Аргентины и Испании забрали своих детей, которые были рождены от суррогатных матерей на Украине. Младенцев по такому случаю нарядили в вышиванки.

Торжественная церемония прошла в отеле «Венеция» в Киеве, пишет портал hromadske.ua.

Украинский МИД дал разрешение на въезд в страну шестерым супружеским парам из Аргентины и Испании. Они прошли обязательную обсервацию и сдали тест на COVID-19.

Как рассказала мать одного из малышей, Аргентина закрыла границы до сентября. Женщина посетовала, что если им не разрешат въезд в страну до этого времени, то она не представляет, как на протяжении нескольких месяцев жить в чужой стране с младенцем на руках.

В середине мая стало известно, что десятки младенцев, рожденных украинскими суррогатными матерями для иностранцев, «застряли» в Киеве из-за карантина. Как заявлял тогда уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, что такая ситуация продемонстрировала пробелы в законодательстве страны. По его словам, этот случай показывает бесправие детей, рожденных от суррогатных матерей.

Полноценного регулирования суррогатного материнства на Украине не существует, по закону оно не запрещено.