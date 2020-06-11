Украинских младенцев в вышиванках вручили иностранцам
Торжественная церемония прошла в отеле «Венеция» в Киеве, пишет портал hromadske.ua.
Украинский МИД дал разрешение на въезд в страну шестерым супружеским парам из Аргентины и Испании. Они прошли обязательную обсервацию и сдали тест на COVID-19.
Как рассказала мать одного из малышей, Аргентина закрыла границы до сентября. Женщина посетовала, что если им не разрешат въезд в страну до этого времени, то она не представляет, как на протяжении нескольких месяцев жить в чужой стране с младенцем на руках.
В середине мая стало известно, что десятки младенцев, рожденных украинскими суррогатными матерями для иностранцев, «застряли» в Киеве из-за карантина. Как заявлял тогда уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, что такая ситуация продемонстрировала пробелы в законодательстве страны. По его словам, этот случай показывает бесправие детей, рожденных от суррогатных матерей.
Полноценного регулирования суррогатного материнства на Украине не существует, по закону оно не запрещено.